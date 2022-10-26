2 çocuk annesi kadın evinde boğuldu! Şüpheli ölümle ilgili kocası gözaltına alındı

Zeynep Özgelen ve Muhammed Özgelen çiftini 2 çocuğu vardı. Çift iddiaya göre bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyorlardı hatta bir süre ayrı yaşadılar. Ancak 1 ay önce Çekmeköy'de bodrum katta bir daireye yerleştiler. Önceki gün gece saatlerinde Muhammed Özgelen sağlık ekiplerini arayıp; 'Karım nefes alamıyor boğuluyor gelin' olay yerine giden ekipler Zeynep Özgelen'in cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine hemen durum polise bildirildi.
KOCASI GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen polis ekipleri detaylı incelemelerde bulundu. Durumu şüpheli bulan polisler karım boğuldu diyen kocayı gözaltına aldı. İfadesinde astım hastalığı vardı biran da boğuldu dediği öne sürülen kocanın işlemleri devam ediyor.
KARDEŞİ; ABLAM CİNAYETE KURBAN GİTTİ
Öte yandan 5 gündür alası Zeynep Özgelen'in evinde kalan ancak olay günü arkadaşında olduğunu belirten kardeşi ablasının cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Eniştesinin ablasını defalarca darp ettiğini ablasının bu sebeple kaçıp memleketi Erzurum'a gittiğini öne sürdü. Çocukları için tekrar evine döndü benim olmadığım gün olay yaşandı. Zaten huzursuzluk olduğu belliydi, ablamın vücudunda morluklar vardı utandığından kimseye söylemiyordu dediği öne sürüldü.