2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Zonguldak'ta 2 çocuk annesi Sevda Sevindik (36) evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan Sevindik'in kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. Olay, dün sabah saatlerinde Yenimahalle Bağlık Tepesi Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. 17 ve 5 yaşındaki 2 çocuğu, anneleri Sevda Sevindik'in yatağında hareketsiz olduğunu fark edip komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Sevindik'in hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Sevindik'in cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sevindik'in kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.