2 çocuk annesi kadını öldüren zanlı tutukladı

Adana'da 39 yaşındaki Bahar Torun, 11 yaşındaki oğluyla birlikte ekmek almaya giderken yolda eski sevgilisi Burak Acar (40) tarafından yolu kesildi. Saplantılı aşık, 2 çocuk annesi Bahar Torun'a barışmak istediğini söyledi. Genç kadından olumsuz yanıt alan Burak Acar, tabancasını çıkararak Bahar Torun'u oğlunun gözleri önünde vurarak kaçtı. Yaşamını yitiren Bahar Torun'un naaşı otopsi yapıldıktan sonra toprağa verilmek üzere 19 yaşındaki oğlu Enes Kaplan'a teslim edildi. Katil zanlısı Burak Acar, metruk bir binada olayda kullandığı silahla yakalandı. Genç kadın gözyaşları arasında toprağa verilirken saplantılı adam tutuklandı.
OĞLUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE
Olay, 13 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Burak Acar (40), bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar Torun (39) ile barışmak için evine gitti. Torun'un olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Acar, belinden çıkardığı tabancayla oğlunun gözü önünde Torun'a ateş açtı. Başına ve sırtına isabet eden kurşunlarla yaralanan Torun kanlar içinde yere yığılırken, Acar ise olay yerinden kaçtı. Komşularını Torun'un yarasına tampon yapıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Torun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CENAZESİ OĞLUNA TESLİM EDİLDİ
Acar'ın, 2021 yılında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Torun ile tanışıp, sevgili oldukları öğrenildi. Torun'un bir süre sonra ayrılmak isteyince Acar tarafından tabancayla bacağından yaralandığı, bu nedenle de işini bırakmak zorunda kaldığı belirtildi. Torun'un daha sonra bir temizlik firmasında işe girdiği, Acar'ın tacizlerini sürdürmesi nedeniyle buradan da 3 ay önce ayrıldığı kaydedildi. Torun'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları ve diğer oğlu Enes Kaplan (19) tarafından teslim alınıp, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
METRUK BİR BİNADA YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli Burak Acar'ın yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Acar'ın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ne gittiğini tespit etti. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, sokak sakak Acar'ı aradı. Şüpheli, sokak arasındaki metruk bir binada saklanırken, cinayette kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.