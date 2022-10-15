2 çocuk annesi kadını öldüren zanlı tutukladı

OĞLUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE

Olay, 13 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Burak Acar (40), bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar Torun (39) ile barışmak için evine gitti. Torun'un olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Acar, belinden çıkardığı tabancayla oğlunun gözü önünde Torun'a ateş açtı. Başına ve sırtına isabet eden kurşunlarla yaralanan Torun kanlar içinde yere yığılırken, Acar ise olay yerinden kaçtı. Komşularını Torun'un yarasına tampon yapıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Torun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ OĞLUNA TESLİM EDİLDİ

Acar'ın, 2021 yılında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Torun ile tanışıp, sevgili oldukları öğrenildi. Torun'un bir süre sonra ayrılmak isteyince Acar tarafından tabancayla bacağından yaralandığı, bu nedenle de işini bırakmak zorunda kaldığı belirtildi. Torun'un daha sonra bir temizlik firmasında işe girdiği, Acar'ın tacizlerini sürdürmesi nedeniyle buradan da 3 ay önce ayrıldığı kaydedildi. Torun'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları ve diğer oğlu Enes Kaplan (19) tarafından teslim alınıp, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.