Adana’da 2 çocuk annesi Derya Şengül canice katledilmişti! Katilin kimliği ortaya çıktı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 çocuk annesi Derya Şengül (45), evinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Polis yaptığı araştırma da Şengül'ü eşinin yeğeni M.Ş.'nin öldürüldüğünü tespit etti. Yengesini öldürdüğü ileri sürülen M.Ş. polis tarafından her yerde aranıyor.
GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ
Olay, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Derya Şengül'den bir süredir haber alamayan yakınları evine geldi. Açık kapıdan içeri giren yakınları Şengül'ü oturma odasında kanlar içinde bulunca durumu polise bildirdi.
KATİLİN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Polisin çalışmasında cinayeti işleyen kişinin çocukluğundan bu yana yanında büyüttüğü eşinin öz yeğeni M.Ş. (28) olduğu belirlendi.
M.Ş'nin öldürdüğü Şengül'ü de annesi gibi gördüğü için 'Anne' diye hitap ettiği belirtildi. Olaydan sonra kaçan şüpheliyi polisin yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.