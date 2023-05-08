Haberler Yaşam Haberleri Adana'da 2 çocuk annesi Derya Şengül canice katledilmişti! Katilin kimliği ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 8.5.2023 19:58 Son Güncelleme: 8.5.2023 20:28

Adana'da 2 çocuk annesi Derya Şengül canice katledilmişti! Katilin kimliği ortaya çıktı

Adana'da korkunç bir cinayet işlendi. Ceyhan ilçesinde 45 yaşındaki Derya Şengül, göğsünden 3 kurşunla vurularak canice katledilmişti. Ekiplerin çalışmaları sonucu cinayeti işleyen kişinin çocukluğundan bu yana yanında büyüttüğü eşinin öz yeğeni M.Ş. (28) olduğu ortaya çıktı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da 2 çocuk annesi Derya Şengül canice katledilmişti! Katilin kimliği ortaya çıktı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 çocuk annesi Derya Şengül (45), evinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Polis yaptığı araştırma da Şengül'ü eşinin yeğeni M.Ş.'nin öldürüldüğünü tespit etti. Yengesini öldürdüğü ileri sürülen M.Ş. polis tarafından her yerde aranıyor.

GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

Olay, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Derya Şengül'den bir süredir haber alamayan yakınları evine geldi. Açık kapıdan içeri giren yakınları Şengül'ü oturma odasında kanlar içinde bulunca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının göğsünden 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirledi. Şengül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

KATİLİN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Polisin çalışmasında cinayeti işleyen kişinin çocukluğundan bu yana yanında büyüttüğü eşinin öz yeğeni M.Ş. (28) olduğu belirlendi.

M.Ş'nin öldürdüğü Şengül'ü de annesi gibi gördüğü için 'Anne' diye hitap ettiği belirtildi. Olaydan sonra kaçan şüpheliyi polisin yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

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Adana'da 2 çocuk annesi Derya Şengül canice katledilmişti! Katilin kimliği ortaya çıktı
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