Adana’da 2 çocuk annesi Derya Şengül canice katledilmişti! Katilin kimliği ortaya çıktı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 çocuk annesi Derya Şengül (45), evinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Polis yaptığı araştırma da Şengül'ü eşinin yeğeni M.Ş.'nin öldürüldüğünü tespit etti. Yengesini öldürdüğü ileri sürülen M.Ş. polis tarafından her yerde aranıyor.