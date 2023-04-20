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Giriş Tarihi: 20.4.2023 13:44

2 çocuk annesi Nihal Alçın kazada hayatını kaybetti! Duygulandıran detay

Diyarbakır’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Nihal Alçin (33), otopsinin ardından defnedildi. Gözaltına alınan sürücü M.Y.’nin işlemleri sürerken Alçin’in bayram alışverişi yaptığı çocuklarını eve bıraktıktan sonra, aile sağlığı merkezine gittiği ve dönerken kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

DHA
2 çocuk annesi Nihal Alçın kazada hayatını kaybetti! Duygulandıran detay

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 34 CPH 524 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk annesi Nihal Alçin'e çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Alçin, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerinin yaptığı kontrolde Alçin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, caddeyi trafiğe kapatırken, sürücü M.Y.'yi gözaltına aldı. Nihal Alçin'in cansız bedeni ise adli tıp kurumuna götürüldü.



ÇOCUKLARINA BAYRAM ALIŞVERİŞİ YAPMIŞ

Nihal Alçin'in ölümüne neden olan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Alçin'in kazadan önce 11 yaşındaki oğlu ile 9 yaşındaki kızına Ramazan Bayramı için alışveriş yaptığı ortaya çıktı. Alçin, alışverişin ardından çocuklarını eve bıraktıktan sonra boğaz ağrısı nedeniyle bir kez daha evden çıktı.



Alçin, aile sağlığı merkezine giderek, iğne yaptırdıktan sonra evinin önündeki caddede, karşıya geçerken kazanın yaşandığı belirlendi. Alçin'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, gözyaşları içerisinde Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Sürücü M.Y.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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2 çocuk annesi Nihal Alçın kazada hayatını kaybetti! Duygulandıran detay
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