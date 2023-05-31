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Giriş Tarihi: 1.6.2023

2 çocuklu kadını kapı dışarı etti

Fahiş kira zammı furyasına bir ev sahibi daha katıldı. 2 bin lira olan kirasını 15 bin liraya çıkaran ev sahibi, 2 çocuklu dul kadını mahkeme kararıyla kapı dışarı etti. Ev sahibinin tutumu vicdanları yaraladı

2 çocuklu kadını kapı dışarı etti
Bursa'da 3 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk sahibi anne, hastalıkla uğraşırken, bir yandan da evsiz kaldı. 2 bin lira olan kirasını 15 bin liraya çıkaran ev sahibi, anneyi ve çocuklarını mahkeme kararıyla kapı dışarı etti. Mağdur anne, mahkeme kararının kendisine tebliğ edilmediğini öne sürdü Merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde bir sitede oturan 2 çocuk annesi Asiye Boyraz (39) bir süredir kan kanseri şüphesiyle hastanede tedavi görüyor. Bu nedenle çalışamadığı ve biriken borçlarından dolayı ödemekte zorluk çektiği 2 bin lira olan kirası, ev sahibi N.S. tarafından 15 bin liraya yükseltildi. Ev sahibi bununla da yetinmeyip bir müddet kirasını ödeyemeyen Boyraz'ı evden çıkarmak için mahkemeye verdi.




'YETKİLİLER SESİMİ DUYSUN'
Boyraz ise olanlardan habersiz kendisine ulaşması gereken tebligatın komşusuna gittiğini iddia etti. Kendisine ulaşmadığı tebligat dolasıyla itiraz süresi geçen anne, 15 gün sonra kendisine gelen haciz kararıyla şoka uğradı. Evden çıkmak zorunda kalan Asiye Boyraz, 4 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu eşyalarını toplarken, başlarını sokacak bir ev arıyor. Yetkililerin sesini duymasını isteyen Boyraz, "Biz şimdi nerede kalacağız, çadır bulsam orada da kalırım. Çocuklarım ve ben mağdur kaldık" diye konuştu. İHA

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2 çocuklu kadını kapı dışarı etti
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