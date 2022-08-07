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Giriş Tarihi: 7.8.2022 18:00 Son Güncelleme: 7.8.2022 18:40

2 defa kalbi duran prematüre bebeğin tedavisi Şanlıurfa’da devam ediyor

2 defa kalbi duran prematüre bebeğin tedavisi Şanlıurfa’da devam ediyor. Şırnak’ta 775 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebeğin hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans helikopterle getirildiği Şanlıurfa’da tedavisi sürüyor.  Prematüre bebeğin tedavi süreci hakkında açıklamada bulunan özel hastane Başhekimi Dr. Cengiz Karakucak: “Şırnak’tan bebek buraya gelirken yolda kalbi durmuş, onunla ilgili çalışmalar müdahaleleri yapılmış, teslim aldık. Buraya geldiğinde de bir defa daha kalbi durdu. Tekrar müdahale edildi” dedi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
2 defa kalbi duran prematüre bebeğin tedavisi Şanlıurfa’da devam ediyor

Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında 25 hafta 27 günlük olarak dünyaya gelen bebeğin ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Şanlıurfa'ya gönderildi. Şanlıurfa'ya inen helikopteri bekleyen sağlık ekiplerince özel küveze konulan bebek, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Özel hastane Başhekimi Dr. Cengiz Karakucak, prematüre bebeğe ilişkin şunları söyledi: "Şırnak'tan, Şanlıurfa'ya dün akşam saat 20.00 civarlarında bir erkek hasta bebeğimiz geldi. Bebek prematüre doğum, 25 haftalık ve 775 gram ağırlığında. Buraya gelirken bebeğin kalbi durmuş, onunla ilgili çalışmalar müdahaleleri yapılmış, teslim aldık. Bir defa daha kalbi durdu. Tekrar müdahale edildi. Şu an genel durumu kötü. 25 haftalık olduğu için akciğerlerde yetmezlik oluşur. Ayrıca bir de ensefaloseli var. Ek olarak başka bir hastalığı daha var. O yüzden geldiğinden bu yana hastanın genel durumu biraz daha stabil, en azından şuan mekanik olarak solunum problemi yok. Akciğerlerinde hafif de olsa bir düzelme var. Çok uzun süre yatabilir. 2 kilo, 3 kilo olana kadar burada kalır. Gerekli tedavileri yapılmakta. İnşallah kısa sürede size güzel haberler veririz. Böyle vakaları çok aldık. Genelde bu hastalar çok emek isteyen hastalar. Başarılı olduğumuz çok hasta oldu. Elimizden geleni yapacağız"

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2 defa kalbi duran prematüre bebeğin tedavisi Şanlıurfa’da devam ediyor
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