2 doktoru rehin alan saldırgan tutuklandı

Olay, 16 Ocak günü Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen seyyar parfüm satıcısının 2 doktora darp olayında yeni gelişme yaşandı. Doktorları rehin alan ve asistan doktorlardan Osman Gazi Sağlam'ı (29) darp eden Uğur Ç. (35) işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Denizli Cumhuriyet Savcılığı Uğur Ç. hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazın üzerine saldırgan Uğur Ç. polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Hakimlik karşısına sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.