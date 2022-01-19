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Giriş Tarihi: 19.1.2022 10:29 Son Güncelleme: 19.1.2022 10:40

2 doktoru rehin alan saldırgan tutuklandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
2 doktoru rehin alan saldırgan tutuklandı

Denizli’de 16 Ocak günü hastaneye giren saldırgan bir seyyar parfüm satıcısı, iki doktoru rehin almış ve saldırması üzerine yakalanarak gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla bırakılmasına itiraz edildi. Saldırgan, yeniden gözaltına alınarak hakimlikçe tutuklandı.

Olay, 16 Ocak günü Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen seyyar parfüm satıcısının 2 doktora darp olayında yeni gelişme yaşandı. Doktorları rehin alan ve asistan doktorlardan Osman Gazi Sağlam'ı (29) darp eden Uğur Ç. (35) işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Denizli Cumhuriyet Savcılığı Uğur Ç. hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazın üzerine saldırgan Uğur Ç. polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Hakimlik karşısına sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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2 doktoru rehin alan saldırgan tutuklandı
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