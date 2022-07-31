Haberler Yaşam Haberleri 2. Dünya Savaşı’nda Almanya müttefiği olan ülke hangisidir? İşte KPSS’de sorulan 2. Dünya Savaşı sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 31.7.2022 14:04

2. Dünya Savaşı’nda Almanya müttefiği olan ülke hangisidir? İşte KPSS’de sorulan 2. Dünya Savaşı sorusunun yanıtı!

KPSS GY-GK sınavında sorulan “2. Dünya Savaşı’nda Almanya müttefiği olan ülke hangisidir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Genel Kültür Genel Yetenek sınavına katılan ve soruların yanıtını merak eden adaylar bu soruya ilişkin açıklamaları takip ediyor. Peki, 2. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın müttefiği olan ülke hangisidir? İşte KPSS’deki 2. Dünya Savaşı sorusunun yanıtı!

2. Dünya Savaşı’nda Almanya müttefiği olan ülke hangisidir? İşte KPSS’de sorulan 2. Dünya Savaşı sorusunun yanıtı!

KPSS'de geçen "2. Dünya Savaşı'nda Almanya müttefiği olan ülke hangisidir?" sorusunun yanıtı sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. Sınavın GY-GK oturumunda yer alan "2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın müttefiği olan ülke hangisidir?" sorusunun yanıtı araştırmaların başında geliyor. İşte KPSS'deki o sorunun yanıtı!

2. DÜNYA SAVAŞI'NDA ALMANYA'NIN MÜTTEFİĞİ OLAN ÜLKE HANGİSİDİR?

2. Dünya Savaşı'nda Mihver devlet arasında yer alan Almanya'nın müttefikleri arasında İtalya, Japonya, Macaristan gibi ülkeler yer almaktadır.

KPSS'de sorulan müttefik sorusunun yanıtı ise Japonya'dır.

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2. Dünya Savaşı’nda Almanya müttefiği olan ülke hangisidir? İşte KPSS’de sorulan 2. Dünya Savaşı sorusunun yanıtı!
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