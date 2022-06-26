İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sabah işe gidecekleri sırada farları sökülen araçlarını gören ve hemen polise giden kişilerin şikayetleri üzerine Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankecilik Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.
2 farı 10 saniyede söktüler! Far çetesi tutuklandı | Video
Farları sökülen araçların bulunduğu sokaklardaki kamera görüntüleri toplandı. Yapılan araştırmada, bir otomobille gelen hırsızların yanında durdukları aracın farlarını saniyeler içinde sökerek kaçtıkları belirlendi. Çetenin 29 Nisan'dan beri 35 lüks aracın farlarını söktüğü tespit edildi. Söktükleri farları da internet siteleri üzerinden ya da oto sanayi sitelerinde sattıkları saptandı. Kamera görüntülerini ayrıntılı olarak inceleyen ekipler, çete üyelerinin kimliklerini deşifre etti. Kaldıkları adreslerin de belirlenmesiyle geçen salı günü Bağcılar ve Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda, Önder Ç., (20) Atilla S.,(19) Can A.K., (22) Özcan K. (20) ve Mehmet C.V. (23) gözaltına alındı. Çete üyelerinin 41 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.