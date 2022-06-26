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Giriş Tarihi: 26.6.2022 11:02 Son Güncelleme: 26.6.2022 11:41

2 farı 10 saniyede söktüler: Far çetesi tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
2 farı 10 saniyede söktüler: Far çetesi tutuklandı

İstanbul’da saniyeler içinde söktükleri lüks araçların farlarını internetten ya da sanayi sitelerinde yok pahasına satan 5 kişi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan ve 41 suç kayıtları çıkan hırsızların hepsi tutuklandı. Şüphelilerin olay anına dair çıkan görüntülerde bir aracın farını 10 saniye içinde sökmeleri dikkat çekti.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sabah işe gidecekleri sırada farları sökülen araçlarını gören ve hemen polise giden kişilerin şikayetleri üzerine Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankecilik Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

2 farı 10 saniyede söktüler! Far çetesi tutuklandı | Video

Farları sökülen araçların bulunduğu sokaklardaki kamera görüntüleri toplandı. Yapılan araştırmada, bir otomobille gelen hırsızların yanında durdukları aracın farlarını saniyeler içinde sökerek kaçtıkları belirlendi. Çetenin 29 Nisan'dan beri 35 lüks aracın farlarını söktüğü tespit edildi. Söktükleri farları da internet siteleri üzerinden ya da oto sanayi sitelerinde sattıkları saptandı. Kamera görüntülerini ayrıntılı olarak inceleyen ekipler, çete üyelerinin kimliklerini deşifre etti. Kaldıkları adreslerin de belirlenmesiyle geçen salı günü Bağcılar ve Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda, Önder Ç., (20) Atilla S.,(19) Can A.K., (22) Özcan K. (20) ve Mehmet C.V. (23) gözaltına alındı. Çete üyelerinin 41 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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2 farı 10 saniyede söktüler: Far çetesi tutuklandı
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