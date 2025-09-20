İstanbul’da Yeni Nesil Suç Örgütü’ne operasyon! 2 farklı silahlı saldırıya karışmışlardı: 160 saatlik kamera incelemesiyle yakalandılar!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne bağlı bazı motosikletli saldırganların Ümraniye ve Zeytinburnu İlçeleri'nde bir iş yerini kurşunlamaları ve hastane önünde bekleyen bir kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlemeleri üzerine harekete geçti. Saldırganların haraç istedikleri ve almadıkları iki kişiyi hedef seçerek saldırıları gerçekleştirdikleri saptandı. Mağdurlardan birinin eğlence mekanı işletmecisi olan ve 13 günde iki defa silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Sezai Gülmez isimli kişi olduğu belirtildi.

Olay yerleri ve çevrelerinden toplanan 160 saatlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi ve saldırganların kaçış güzergahları ile açık kimlikleri kısa süre içerisinde tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki ayrı silahlı saldırıyla bağlantıları bulunan çetenin 12 üyesi İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen Özel Harekat destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Sekiz kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.