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Giriş Tarihi: 20.6.2023

2 gezici kütüphane 11 bin kitapla deprem bölgesinde

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
2 gezici kütüphane 11 bin kitapla deprem bölgesinde
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eyüpsultan ve Kağıthane Belediyeleri ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçirdiği "Bir Kitap da Benden Projesi" kapsamında asrın felaketinden etkilenen illere 11 bin kitap gönderdi. Gezici kütüphaneye çevrilen 2 otobüsün uğurlama töreni yapıldı. Gezici kütüphaneler 20 Haziran'a kadar Gaziantep'te, 21-26 Haziran'da Kilis'te, 3-9 Temmuz'da Hatay'da, 10-16 Temmuz'da Osmaniye'de, 17-23 Temmuz'da Adana'da, 24-30 Temmuz'da Kahramanmaraş'ta, 31 Temmuz-8 Ağustos'ta Adıyaman'da, 7-13 Ağustos'ta Malatya'da, 14-20 Ağustos'ta Elazığ'da, 21-27 Ağustos'ta Diyarbakır'da, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde ise Şanlıurfa'da olacak. Otobüslerin gittiği yerlerde önüne seyyar okuma ve sohbet alanları kurularak düzenlenecek eğlenceli etkinliklere çay ve simit ikramlarının eşlik edeceği öğrenildi.

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2 gezici kütüphane 11 bin kitapla deprem bölgesinde
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