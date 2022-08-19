Haberler Yaşam Haberleri İki grup akraba arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 19.8.2022 10:21 Son Güncelleme: 19.8.2022 10:28

İki grup akraba arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2 grup akraba arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
İki grup akraba arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan mahallesinde 2 grup akraba arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada Burhan Güneş ve amcasının oğlu İsmail Güneş yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine mahalleye giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Burhan Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı İsmail G. ise ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Burhan Güneş'in cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı

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İki grup akraba arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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