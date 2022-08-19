Anne-oğul 2 gün arayla hayatını kaybetti

Trabzon'da önceki gün düğününden 4 gün sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Mesut Kuru'nun aynı kazada ağır yaralanan annesi Havva Kuru da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Akçaabat ilçesine bağlı Çınarlık Mahallesi'nde iki gün önce Mesut Kuru'nun kullandığı hafif ticari aracın devrildiği kazada araç içerisinde bulunan eşi Nuray Kuru ve annesi Havva Kuru yaralanmıştı. Anne Havva Kuru sabah saatlerinde tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.
Dün düğünlerinin de yapıldığı Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde eşi için düzenlenen cenaze törenine tekerlerli sandalye ile katılan Nuray Kuru'nun hastanede tedavisi devam ediyor.