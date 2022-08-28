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Giriş Tarihi: 29.8.2022

2 gün plaja gitti başında sıcak ödemi oluştu

2 gün plaja gitti başında sıcak ödemi oluştu
Zonguldak'ta, 2 gün üst üste denize giren Caner Arık'ın (33) başında, daha çok sıcak havalarda el ve ayaklarda görülen sıcak ödemi meydana geldi. İstanbul'da çağrı merkezinde çalışan Caner Arık, 21 Ağustos'ta tatil için memleketi Zonguldak'a geldi. Meteoroloji verilerine göre, nem oranının en yüksek olduğu günlerde denize giden Arık, 23 Ağustos'ta başında şişlik oluştuğunu fark etti. Ertesi gün ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne giden Caner Arık'ı, Acil Tıp Uzmanı Dr. Abdullah Cüneyt Hocagil ile birçok doktor muayene etti. Muayene sonucunda genellikle el ve ayaklarda görülen, 'sıcak ödemi' olarak adlandırılan hastalığın, Arık'ın saçlı derisinde meydana geldiği kanısına varıldı. Alerji tedavisine de yanıt vermeyen Arık, daha sonra evine gönderildi. Rahatsızlık kötü huylu olmadığı için herhangi bir tedavi uygulanmadı. Arık'ın başından yüzüne inen ödemlerin kendi kendine geçmesinin beklendiği belirtildi. DHA

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2 gün plaja gitti başında sıcak ödemi oluştu
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