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Giriş Tarihi: 14.8.2022 12:37 Son Güncelleme: 14.8.2022 13:18

2 gündür kayıp olan gencin falez kayalıklarında cesedi bulundu

Antalya’da 2 gün önce ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 22 yaşındaki Oğuz Kaan Caner’in cansız bedeni falez kayalıklarında bulundu. Ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan gencin telefonunun en son Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Varyantı yanından sinyal verdiği belirlendi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
2 gündür kayıp olan gencin falez kayalıklarında cesedi bulundu

AFAD ve itfaiye karadan balık sahil güvenlik ve deniz polisi suda arama çalışması başlattı. İki gün sonunda Oğuz Kaan Caner'in cansız bedeni ekipler tarafından falez kayalıklarında bulundu. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri kayalıklardan güçlükle inerek olay yerinde inceleme yaptılar.

MAKARA YARDIMI ILE ÇIKARTILDI

Falez kayalıklarında talihsiz gencin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin kurdukları makara yardımı ile yukarı çekilerek çıkartıldı. Ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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2 gündür kayıp olan gencin falez kayalıklarında cesedi bulundu
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