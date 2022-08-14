2 gündür kayıp olan gencin falez kayalıklarında cesedi bulundu

AFAD ve itfaiye karadan balık sahil güvenlik ve deniz polisi suda arama çalışması başlattı. İki gün sonunda Oğuz Kaan Caner'in cansız bedeni ekipler tarafından falez kayalıklarında bulundu. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri kayalıklardan güçlükle inerek olay yerinde inceleme yaptılar.
MAKARA YARDIMI ILE ÇIKARTILDI
Falez kayalıklarında talihsiz gencin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin kurdukları makara yardımı ile yukarı çekilerek çıkartıldı. Ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.