Haberler Yaşam Haberleri 2 gündür kayıptı, dağlık arazide bulundu
Giriş Tarihi: 29.4.2022 12:23 Son Güncelleme: 29.4.2022 12:24

2 gündür kayıptı, dağlık arazide bulundu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
2 gündür kayıptı, dağlık arazide bulundu

Konya’da iki gün önce sabah saatlerinden evden çıkan ve o saat itibariyle kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası 70 yaşındaki Durdu İncel, kurulan özel ekip sayesinde evinden 7 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. İlk isteğinin su olduğu öğrenilen İncel’in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Nezir Sokakta oturan alzheimer hastası Durdu İncel, Çarşamba sabahı evinden çıktı. İncel'in dönmemesi üzerine kaybolduğunu anlayan ailesi mahallede yaptığı aramada bulamayınca durumu polis ve AFAD'a bildirdi. Ekipler İncel'in gidebileceği yerlerde arama yapsa da yaşlı kadının izine ulaşılamadı.

ÖZEL EKİP KURULDU
Aramalar bu sabah erken saatlerde de devam etti. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler, karadan ve drone yardımıyla havadan aramalarını sıklaştırdı. Yaşlı kadın evinden 7 kilometre uzaklıkta Sille Ak Mahalledeki arazide yunus ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Bir ayağında ayakkabı olmadığı görülen Durdu İncel'in ilk isteğinin ise su olduğu öğrenildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İncel'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Durdu İncel'in oğlu Adem İncel ise annesinin bulunduğu için çok mutlu olduklarını ve çifte bayram yaşadıklarını söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti
Son dakika: İBB'deki ihale skandalında Ekrem İmamoğlu'na soruşturma izni
Son dakika: Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi! Kral Selman'la kritik görüşme
Mehmetçik girilemez denilen yerde! PKK'lı hainlere kaçacak delik yok
Ödülünü Başkan Erdoğan’dan almıştı! "Hayatım boyunca o anı unutmam"
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'in tehditlerine sert tepki: Başındaki ağababası gibi o da bedel ödeyecek
Almanya'da aşevi kuyruğu! Halk bedava yemek için hücum etti
Gizli telefon konuşmaları ortaya çıktı! Ukrayna Rusya'nın sır gibi sakladığı rakamı açıkladı
SON DAKİKA: A Haber muhabiri Murat Dada’ya montajlı linç! A Haber’in sosyal deneyi…
SON DAKİKA: ABD ile Rusya Türkiye'den yardım istedi! Dev takasa MİT güvencesi ile gerçekleşti! Yer Ankara! Saat: 14.00...
ARKADAŞINA GÖNDER
2 gündür kayıptı, dağlık arazide bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA