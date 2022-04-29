2 gündür kayıptı, dağlık arazide bulundu

Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Nezir Sokakta oturan alzheimer hastası Durdu İncel, Çarşamba sabahı evinden çıktı. İncel'in dönmemesi üzerine kaybolduğunu anlayan ailesi mahallede yaptığı aramada bulamayınca durumu polis ve AFAD'a bildirdi. Ekipler İncel'in gidebileceği yerlerde arama yapsa da yaşlı kadının izine ulaşılamadı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Aramalar bu sabah erken saatlerde de devam etti. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler, karadan ve drone yardımıyla havadan aramalarını sıklaştırdı. Yaşlı kadın evinden 7 kilometre uzaklıkta Sille Ak Mahalledeki arazide yunus ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Bir ayağında ayakkabı olmadığı görülen Durdu İncel'in ilk isteğinin ise su olduğu öğrenildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İncel'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Durdu İncel'in oğlu Adem İncel ise annesinin bulunduğu için çok mutlu olduklarını ve çifte bayram yaşadıklarını söyledi.