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Giriş Tarihi: 29.2.2024 15:44

2 günlük bebeği metruk binaya bırakmıştı: Cani anne hakkında karar!

Diyarbakır'da metruk bir evde terk edilmiş halde bulunan 2 günlük bebeğin annesi M.C. gözaltına alındı. İfadesinde "Bakamadığım için bıraktım" savunması yapan cani anne tutuklandı.

AA
2 günlük bebeği metruk binaya bırakmıştı: Cani anne hakkında karar!

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde 23 Şubat'ta metruk bir evde 2 günlük erkek bebeğin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne M.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

BAKAMADIĞI İÇİN BIRAKMIŞ

Bebek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. Anne M.C'nin emniyetteki ifadesinde, çocuğa bakamadığı için terk ettiğini belirttiği öğrenilmişti.

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2 günlük bebeği metruk binaya bırakmıştı: Cani anne hakkında karar!
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