Haberler Yaşam Haberleri 2 ilde eğitime kar engeli
Giriş Tarihi: 17.1.2024 01:59 Son Güncelleme: 17.1.2024 02:02

2 ilde eğitime kar engeli

Tunceli'nin 5 ilçesi ile Bingöl’ün 2 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu

DHA
2 ilde eğitime kar engeli

Tunceli ve Bingöl'de etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Ovacık, Pülümür, Hozat, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde kar kalınlığı yarım metrelere kadar ulaştı, valilik bu 5 ilçede tüm okullarda, Pertek ilçesinde ise sadece köy okullarında eğitime bir gün ara verildiğini, engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildiğini duyurdu.

Bingöl'ün Karlıova ve Kiğı kaymakamlıkları yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını duyurdu. Yedisu Kaymakamlığı'ndan da yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan aşırı kar yağışı, don ve buzlanmadan dolayı 17 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere ayrıca Kürdan ve Döşengi okullarında 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Pakistan'dan İran'a: "Hava saldırılarının" ciddi sonuçları olur
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'de Lütfü Savaş krizi büyüyor! Aday adaylarından sert tepki: Hatay halkı hesap sormayı bilir
Son dakika haberleri: Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda rahat turladı! Kartal, Eyüpspor’u 4 golle saf dışı bıraktı…
TBMM'deki "terör" oturumunda Özgür Özel'den tepki çeken görüntü!
Bakan Fidan duyurdu: Türkiye ile Japonya arasında Gazze konusunda işbirliği
İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e "PKK" tepkisi!
Süper Vali'nin MHP adayı oğlundan Tokat'ta şarkılı mesaj
Seçil Erzan ve Semih Kaya'ya bir şok daha! Belgelerle tek tek ortaya konuldu! Meğer o evrak...
A Haber anbean görüntüledi: PKK'lı teröristler Suriye sınırında çukur kazıyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
2 ilde eğitime kar engeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA