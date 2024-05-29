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Giriş Tarihi: 29.5.2024 08:11

2 ilde ‘KUYU-1’ operasyonu! 1 suç örgütü daha çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Adana merkezli 2 ilde düzenlenen ‘KUYU-1’ operasyonlarında, elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi, 51 şüpheli yakalandı.

DHA
2 ilde ‘KUYU-1’ operasyonu! 1 suç örgütü daha çökertildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Adana merkezli 2 ilde düzenlenen 'KUYU-1' operasyonlarında, elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi, 51 şüpheli yakalandı.


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2 ilde ‘KUYU-1’ operasyonu! 1 suç örgütü daha çökertildi
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