2 ilde ‘KUYU-1’ operasyonu! 1 suç örgütü daha çökertildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Adana merkezli 2 ilde düzenlenen ‘KUYU-1’ operasyonlarında, elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi, 51 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Adana merkezli 2 ilde düzenlenen 'KUYU-1' operasyonlarında, elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi, 51 şüpheli yakalandı.
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2 ilde ‘KUYU-1’ operasyonu! 1 suç örgütü daha çökertildi