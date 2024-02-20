Haberler Yaşam Haberleri 2 ilde operasyon: Mağarada şaşırtan görüntü! Suçüstü yakalandılar
Giriş Tarihi: 20.2.2024 11:30

2 ilde operasyon: Mağarada şaşırtan görüntü! Suçüstü yakalandılar

Bartın'da define bulmak için mağarada kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Eskişehir'de de kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı...

DHA
2 ilde operasyon: Mağarada şaşırtan görüntü! Suçüstü yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocareis köyünde define bulmak için mağarada kazak kazı yapan B.K. (49) ve S.Y. (50)'yi suçüstü yakaladı.

2 şüpheli gözaltına alınırken, mağaradaki aramada dedektör, kazma, kürek, balta, bakır çubuk, halat, maske, el lambası gibi malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir'de de hareketli anlar yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivrihisar ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede yapılan araştırmada ellerinde 2 metal dedektör bulunan 3 kişi, kazı yaparken yakalandı. Seyitgazi ilçesinde de define arayan 4 kişinin kaçak kazı yaptığı tespit edildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, kazı alanında yapılan aramada 2 dedektör, kürek, balta, balyoz, çapa, 2 kriko, ele geçirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı

ARKADAŞINA GÖNDER
2 ilde operasyon: Mağarada şaşırtan görüntü! Suçüstü yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA