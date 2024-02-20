2 ilde operasyon: Mağarada şaşırtan görüntü! Suçüstü yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocareis köyünde define bulmak için mağarada kazak kazı yapan B.K. (49) ve S.Y. (50)'yi suçüstü yakaladı.
2 şüpheli gözaltına alınırken, mağaradaki aramada dedektör, kazma, kürek, balta, bakır çubuk, halat, maske, el lambası gibi malzemeler ele geçirildi.
Bölgede yapılan araştırmada ellerinde 2 metal dedektör bulunan 3 kişi, kazı yaparken yakalandı. Seyitgazi ilçesinde de define arayan 4 kişinin kaçak kazı yaptığı tespit edildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, kazı alanında yapılan aramada 2 dedektör, kürek, balta, balyoz, çapa, 2 kriko, ele geçirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı