2 ilde operasyon: Mağarada şaşırtan görüntü! Suçüstü yakalandılar

Bölgede yapılan araştırmada ellerinde 2 metal dedektör bulunan 3 kişi, kazı yaparken yakalandı. Seyitgazi ilçesinde de define arayan 4 kişinin kaçak kazı yaptığı tespit edildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, kazı alanında yapılan aramada 2 dedektör, kürek, balta, balyoz, çapa, 2 kriko, ele geçirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı