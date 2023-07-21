2 işçi su kuyusunda zehirlendi! Zehirlenen işçiler Ankara’ya sevk edildi

Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin su kuyusuna giren temizlik işçileri 31 yaşındaki Aziz Bilen ve 46 yaşındaki Veysel Köse çalıştırdıkları benzinli motorun egzoz gazından etkilendi. İşçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 2 işçi kapsamlı tedavi için Ankara Fora Hiberbarik Tedavi Merkezine sevk edildiler. İşçilerin bilincinin açık ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.