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Giriş Tarihi: 4.6.2024 21:51 Son Güncelleme: 4.6.2024 22:06

2 kadın arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Düzce’nin Konuralp Mahallesi Beçi bölgesinde bilinmeyen bir nedenle tartışan 2 kadından biri silahla vurularak hayatını kaybetti.

ENES GÜNEŞ
2 kadın arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Akşam saatlerinde, Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan Kardeniz Kule evlerinde, arkadaş olan 2 kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Seçil Başyurt (45) isimli kadın, tartıştığı Özlem Alcan'ı (37) silahla ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Özlem Alcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alcan'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

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2 kadın arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü
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