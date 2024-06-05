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Giriş Tarihi: 5.6.2024 11:11 Son Güncelleme: 5.6.2024 11:17

2 kadın arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Düzce’nin Konuralp Mahallesi Beçi bölgesinde bilinmeyen bir nedenle tartışan 2 kadından biri silahla vurularak hayatını kaybetti.

ENES GÜNEŞ
2 kadın arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Olay, saat 18.00 sıralarında Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cezaevinde tanışan ve tahliye olduktan sonra aynı evde oturan S.B. ve Özlem Alcan adındaki iki kadın, arasında henüz bilinmeyen nedenle husumet oluştu.

Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle evlerini ayırma kararı alan kadınlardan biri aynı apartmanda bir başka daireye taşındı. Zaman zaman karşılaştıklarında aralarında sözlü tartışmalar yaşanan S.B. ile Özlem Alcan arasında bugün akşam saatlerinde kavga çıktı.

Gerginliğin ardından S.B., kendi evinde bulunan tabanca ile Özlem Alcan'a 4 el ateş açıp kaçtı. Bir süre sonra polis merkezine giden S.B., Özlem Alcan'ı tabancayla vurduğunu söyledi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alcan'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, S.B. gözaltına alındı.

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2 kadın arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü
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