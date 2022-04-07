2 kadını birbirine düşürüp kaçtı! Kıskançlık kavgasında içki şişesi silah sayıldı

İstanbul Kadıköy'de bulunan bir parkta 2018 yılının Haziran ayında adeta film sahnesini andıran bir olay yaşandı. Boşandığı eski eşiyle parkta buluşmak için yola çıkan 43 yaşındaki Evren Y., eski eşi Mehmet B.'yi parkta içki içerken buldu.
2 KADIN, 1 ERKEK, AYNI YER, AYNI ZAMAN
Alkolik olan Mehmet B.'nin kendisinden bira istemesi nedeniyle eski eşini kırmak istemeyen Evren Y., yakınlardaki markete gitti. O sırada alkolik adamın sevgilisi olan 38 yaşındaki Güler E., parka geldi. 2 kadına da aynı saatlerde buluşma sözü veren adam olacaklardan habersiz sevgilisiyle konuşmaya başladı. O sırada eski eş elinde biralarla çiftin yanına gelince olanlar oldu.
BİRA ŞİŞELERİ HAVADA UÇUŞTU
Güler E., sevgilisinin eski eşi olan Evren Y.'yi karşısında görünce büyük şok yaşadı. Kıskançlık krizine giren kadın, sinirle Evren Y.'ye saldırmaya başladı. Mehmet Y. için birbirine giren kadınlar saç baş kavga ederken bira şişeleri havada uçuştu. Kendisi için kavga eden kadınlardan korkan Mehmet B., parktan kaçarak uzaklaşırken Güler E., sevgilisinin eski eşi olan Evren Y.'nin başında bira şişesi kırdı.
KISKANÇLIK KAVGASI YARGIYA TAŞINDI
Kavga sonucu ağır yaralanan mağdur kadın, saldırıya uğradığını söyleyerek Güler E.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mehmet B., 'Ben sızmışım. Eski eşim Evren yanıma geldi. O sırada Evren'le Güler tartıştı. Benim bilgim yok' dedi. Güler E., ise kendisini 'Ben para almak için Mehmet'in yanına gitmiştim. Bu arada Evren'in de elinde biralar vardı. Evren'le Mehmet kavga ettiler. Ben olaya karışmadım' şeklinde savundu.
BİRA ŞİŞESİ SİLAH SAYILDI
Alkolik Mehmet B. için birbirine saldıran 2 kadının kıskançlık kavgası yargıya taşındı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında ise mahkeme, kavga esnasında kullanılan bira şişesini silahtan sayarak sanık Güler E.'yi 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.