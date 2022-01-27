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Giriş Tarihi: 27.1.2022 14:07 Son Güncelleme: 27.1.2022 14:29

2 kadını öldürdü, annesinin evinde yakalandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
2 kadını öldürdü, annesinin evinde yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki kadının silahla öldürmesiyle ilgili aranan firari zanlı Furkan Apaydın (22) evinde jandarma tarafından yakalandı.

Adana'da yaklaşık 8 ay önce 2 kadını öldürüp kayıplara karışan Furkan Apaydın'ın annesinin evine gittiği bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri harekete geçti.

Apaydın'ın, annesinin Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahallesindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Furkan Apaydın'ı yakaladı. Zanlı adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Kozan ilçesinin aynı mahallesinde geçtğimiz yıl 23 Mayıs gecesi vatandaşlar, yol kenarında park edilmiş otomobilin içinde kanlar içinde yatan bir kadının olduğunu görünce durumu güvenlik güçlerini bildirmişti.

Yapılan incelemede 3 çocuk annesi Tuğçe Duman'ın (27) araç içerisinde, yaklaşık 100 metre ileride tarla içerisinde yine pompalı tüfekle öldürülmüş Suriye uyruklu Melek Elşemo'nun (24) cansız bedenini bulmuştu.

BABASI DA KADIN ÖLDÜRMÜŞ

Furkan Apaydın'ın babası Mustafa Apaydın'ın da 26 Mayıs 2016'da Kozan'da kendisini terk ettiğini ileri sürdüğü sevgilisi Zübeyde Ü.'yü (42) öldürdüğü ve annesi Nahide Ü.'yü yaraladığı ortaya çıktı. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa Apaydın'ın 'Zübeyde Ü.'yü öldürme' suçundan ömür boyu hapis, 'olası kasıtla kasten yaralama' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından da 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

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2 kadını öldürdü, annesinin evinde yakalandı
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