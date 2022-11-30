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Giriş Tarihi: 30.11.2022

2 kadını tanık bırakmamak için katletmiş

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
2 kadını tanık bırakmamak için katletmiş
Şişli'de bir gecekonduda ev sahibi Vahit Ateş (45) ile aynı mahallede oturan Tülay V. (17) ve Merve Özturan'ı (27) öldürdüğü iddia edilen şüpheli Bülent P., Sakarya'da yakalandı. İstanbul'a getirilen zanlının Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunda, Vahit Ateş'i, kız arkadaşıyla ilişkisi olduğu için defalarca uyardığını söylediği öne sürüldü. Vahit Ateş'i kıskançlık gerekçesiyle vurduğu değerlendirilen Bülent P.'nin, 2 kadını da olay sırasında bağırdıkları ve görgü tanığı bırakmamak için öldürdüğü iddia edildi.

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2 kadını tanık bırakmamak için katletmiş
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