2 kadını tanık bırakmamak için katletmiş

Şişli'de bir gecekonduda ev sahibi Vahit Ateş (45) ile aynı mahallede oturan Tülay V. (17) ve Merve Özturan'ı (27) öldürdüğü iddia edilen şüpheli Bülent P., Sakarya'da yakalandı. İstanbul'a getirilen zanlının Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunda, Vahit Ateş'i, kız arkadaşıyla ilişkisi olduğu için defalarca uyardığını söylediği öne sürüldü. Vahit Ateş'i kıskançlık gerekçesiyle vurduğu değerlendirilen Bülent P.'nin, 2 kadını da olay sırasında bağırdıkları ve görgü tanığı bırakmamak için öldürdüğü iddia edildi.