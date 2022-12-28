2 kadını ve bir çocuğu rehin alan uzman çavuş tutuklandı

Adana'da uzman çavuş Cengiz D. (30), boşanma aşamasındaki eşi F.D. (29) 2 yaşındaki kızı ile eşinin akrabasını tabancayla rehin aldı. Polisin ikna etmeye çalıştığı öfkeli adam bir süre sonra rehineleri bırakıp kaçarak elindeki silahla bir bebek mağazasına girdi. İş yerindeki müşteri ve çalışanları tehdit eden Cengiz D., polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Bir anlık öfkeyle yaptım. Gözüm karardı. Çok pişmanım" diyen Cengiz D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SİLAHLA BEBEK MAĞAZASINA GİRDİ

Olay, 24 Aralık'ta Seyhan ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. Tokat'ta görevli uzman çavuş Cengiz D., boşanma aşamasındaki eşi F.D., 2 yaşındaki kızı ile eşinin akrabasını tabancayla rehin aldı. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Müzakereci polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı öfkeli adam, bir süre sonra rehineleri bırakıp, kaçtı. Elindeki tabancayla bulvardaki bir bebek giyim mağazasına giren şüpheli, müşteri ve çalışanlara da tehditler savurdu.

MEMLEKETİNE KAÇIRMA İDDİASI

Polis ekiplerinin mağaza etrafını sardığını gören şüpheli, bu kez de silahı başına dayayarak mağazadan kaçmaya çalıştı. Polis, etkisiz hale getirdiği Cengiz D., gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı, 2 çocuğunu görme bahanesiyle kente geldiği, daha sonra da eşi F.D.'yi beylik tabancasıyla tehdit ederek, memleketi Manisa'ya kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Genç kadının ailesinin, durumdan şüphelenip polise ihbarda bulunması üzerine ekiplerin harekete geçtiği, olayın yaşandığı bulvarda ise Cengiz D.'nin otomobilinin durdurulduğu öğrenildi. Eşini tehdit edip, "Polise bir şey söylemeyeceksin" dediği öne sürülen zanlının, ekiplerin müdahalesi sonrası yanındakileri rehin aldığı belirtildi.

GÖZÜM KARARDI

İfadesinde şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma kararı aldıklarını anlatan F.D., "Ailemin yanına döndükten sonra da telefonla aramaya devam etti. Çocukları görmek istediğini söyleyip, yanımıza geldi. İyi niyetli davranıp, çocukları gösterdim. Sonra beni Manisa'ya götürmek istedi. Olumsuz yanıt verince, beni zorla evden çıkardı" dedi. Şüpheli Cengiz D. ise ifadesinde, "Bir anlık öfkeyle yaptım. Gözüm karardı. Çok pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.