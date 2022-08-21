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Giriş Tarihi: 22.8.2022

2 kadının sır ölümü

İBRAHİM GÜNEŞ
2 kadının sır ölümü
Kilis'te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu. Merkeze bağlı Topdağı Köyü civarında, cesetlerden birini yol kenarındaki eski kum ocağında, diğerini de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda gören bir çoban, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, cesetlerin 2 kadına ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Cesetler, ilk incelemenin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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2 kadının sır ölümü
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