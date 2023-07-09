2 kampçı helikopterle kurtarıldı

ŞileHacılı Mahallesi'ne araçlarıyla gelen bir kadın 2 kişi, dere yatağı kenarında çadır kurarak burada kaldı. Gece saatlerinde başlayan yağmurun ardından dere yatağının yükselmesiyle mahsur kalan iki kişi bir ağaca çıktı. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Yüksek debi nedeniyle mahsur kalanlara dereden ulaşılamadı. Bunun üzerine helikopterli kurtarma operasyonu yapıldı. Sahil güvenlik helikopterinden iple sarkan görevli mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılan 2 kişi, Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.