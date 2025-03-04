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Giriş Tarihi: 4.3.2025

2 kardeş bıçaklı kavgada öldürüldü

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
2 kardeş bıçaklı kavgada öldürüldü
Adana'da 2 kardeş, tren istasyonunda çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Murat Doğu (17) ve kardeşi Ahmet Eren Doğu (16) dün akşam Kiremithane Tren İstasyonu'nda bilinmeyen nedenle Azat T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Azat T., cebinden çıkardığı bıçakla Doğu kardeşlere saldırdı. Çok sayıda bıçak darbesi alan kardeşler kanlar içerisinde kalırken, Azat T. ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan kardeşler kurtarılamadı. Azat T. bir süre sonra polise teslim oldu.
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2 kardeş bıçaklı kavgada öldürüldü
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