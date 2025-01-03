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Giriş Tarihi: 4.1.2025

2 kardeş yangında can verdi

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
2 kardeş yangında can verdi
Edremit ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında Yusuf Ali Taşkın (3) ile kardeşi Yusuf Ömer Taşkın (1), hayatını kaybetti. Edremit ilçesi Dereli Mahallesi 13 Sokak'taki Coşkun Taşkın'a ait müstakil evde, önceki gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Bu sırada evde bulunan baba Coşkun Taşkın ve eşi, kendi imkânlarıyla dışarıya çıktı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlilerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde yapılan kontrolde Yusuf Ali Taşkın ile kardeşi Yusuf Ömer Taşkın'ın yangında öldüğü belirlendi. 2 kardeşin cenazesi, morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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2 kardeş yangında can verdi
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