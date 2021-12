2. katan düşen Feride yaşam savaşını bırakmadı! Azimle hayata tutundu

Oğuzhan (42) ve Başak Özcan (40) çiftinin kızları Feride Sıla, 4 yıl önce ikinci kattan düştü. Hastaneye kaldırılan Feride Sıla ameliyata alındı. Küçük kızın kalbi 2 kez durunca ameliyat yarıda kaldı. Aileyi arayan doktorların, 'sabaha çıkmaz, gelin son kez görün' dediği Feride, 89 gün süren yaşam mücadelesini kazandı. Ancak beyninde oluşan hasar nedeniyle Feride, yemek yiyemez, konuşamaz ve yürüyemez hale geldi.Kızlarının ümidini hiç kesmeyen Özcan ailesi, tüm hayatlarını Feride'ye adadı. Mühendis olan Oğuzhan Özcan , evi tepeden tırnağa kızı için yeniden düzenledi. Feride, ailesinin de çabaları sonucu aldığı yoğun fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği ile önce beslenmeye sonra adım atmaya başladı.Tüm gününü Feride Sıla ile geçiren ve gelişimi için büyük çaba gösteren Başak Özcan, "Kızım 1 Mayıs 2017 günü evimizin penceresinden düştü. Durumu çok ağırdı. Ege Üniversitesi 'nde yoğun bakımda kaldı. Ameliyata alınmıştı ama 2 kez kalbi durduğu için ameliyat tamamlanamadı. Bize, 'gelin ve son kez görün' dendi. Ümit vermediler. Yaşadığımız acıyı anlatmak mümkün değil. Kızımı ilk gördüğümde 'benim çocuğum değil' dedim. Her yerinde kablolar bağlıydı. İlk 10 günü hatırlamıyorum. 21 gün makineye bağlıydı, nefes dahi alamıyordu. Beyin ölümü riski vardı. 89 günün sonunda hastaneden çıktık. Ama makinelere bağlıydı, trakeostomisi vardı. Mideden besleniyordu. Hiçbir şekilde aktivitesi yoktu. Bitkisel hayatta gibiydi. 4 yılın sonunda ise bu hale geldik" dedi.Hiçbir zaman ümitlerini kaybetmediklerini söyleyen Başak Özcan, kızlarını bugüne ulaştırmanın memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi. Feride'nin artık kendi yemek yiyebilecek seviyeye geldiğini anlatan Özcan, "Çatal, kaşık tutamadığı için destek oluyorum ama sıvı, katı, çiğneme, yutma gibi tüm yetileri yerine geldi. Sadece 1 yıl trakeostomisi açıktı. Evde her gün bilişsel gelişimi adına oyunlar oynuyoruz. Kaba ve ince motorla ilgili benim yaptırabileceğim egzersizleri yineliyoruz. Fizik hareketlerini yapıyoruz. Evde mutfaktan yatak odasına kadar her yer Feride'ye göre düzenlendi. Benim yardımcı olabilmem için raylı sistem yürütme düzeneği var. Dil konuşma eğitimcimiz var. Televizyon izleme saati var. Kızımızın durumunu kabul etseydik bugünlere gelemezdik. Hep ne yapabileceğimizi araştırdık" diye konuştu.Elektronik ve haberleşme mühendisi olan Oğuzhan Özcan ise Feride Sıla'nın yaşadığı talihsiz kazanın ardından yeni bir hayata başladıklarını belirterek, tüm düzenlerini kızlarına uygun hale getirdiklerini söyledi. Menderes ilçesinde giriş katında bahçeli bir eve taşındıklarını anlatan Özcan, "O güne ait hatırlayabildiğim tek şey görevli doktorun 'annesini çağırın sabaha çıkamaz, gelin son duanızı yapın' sözü oldu. 'Hayır öyle bir şey yok. Kızım bizden vazgeçmez' dedim. Kapıda bekledik. Her gün hayatta kalmayı başardı. Onun ilerlemesi önce doktorları şaşırttı. 89 günün sonunda doktorlar çıkarken Feride'nin öngörüleri aştığını söylediler. Yeni bir hayata başladık. Günün 24 saati ona odaklandık. Tamamen onun duyularına hitap eden bir yaşam düzenledik" ifadelerini kullandı.Güneş gören bir ortamda Feride'nin duyu bütünlüğünü daha iyi sağlayabildiğini kaydeden Oğuzhan Özcan, bir mühendis olarak kızının motor gelişimini destekleyici oyuncaklar tasarladığını anlattı. Kızının azmiyle herkesi şaşırttığını dile getiren Özcan, şöyle devam etti: "Oynadığımız oyunlar, kurduğumuz düzenekler ve oyuncakları hep onun gelişimini arttırmak içindi. Bütün babalar, evlatları için canını verir. Feride'nin vazgeçen, köşede oturan değil; koşturan ebeveynlere ihtiyacı vardı. Eşim bir anne olarak evde yapabileceğinin fazlasını yapıyor. Bu dünyaya bir daha gelsem ve aynı olayı bir daha yaşayacak olsam yine eşimi isterim. İmkanım doğrultusunda evdeki malzemelerden onun kavrayabileceği oyuncaklar yaptım, uzman dokunuşu şart. Her gün 2-3 saat tedavi gördü. Feride'nin zamana karşı bir yarışı var. 13 yaşına kadar beyin gelişiminin devam ettiğini bilerek, bu süreyi iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşündük. Feride'yi ilk gün görenler şimdiki halini görünce şaşırıyor. Bizi de en çok motive eden şey bu. Doktorlarımız ne yapıyorsanız aynen devam ediyor."