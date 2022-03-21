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Giriş Tarihi: 21.3.2022 08:43 Son Güncelleme: 21.3.2022 08:46

2 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
2 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Uşak’ta bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İki katlı binada maddi hasar meydan geldi.

Yangın, merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi 4'üncü Keklik Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın çatı katından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören sokak sakinleri durumu evde yaşayanlara haber etmeye çalıştı. Ancak ikamette bulunanlar kapıyı açmayınca komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çaba sarf ederken sağlık ekipleri ise itfaiye ekiplerinin evin içerisinden çıkarttığı ve dumandan etkilenen F.D. ve Ş.D.'yi ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Komşusunun yanan evini söndürmek için müdahale etmeye çalışan D.S.'de dumandan etkilendi. D.S.'ye olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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2 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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