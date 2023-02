2 kez Covid-19’u atlatan SMA hastası bebeğiyle depreme yakalandı

'ERKEN ENFEKSİYON KAPABİLİYOR'

Deprem sırasında yaşadıklarını anlatan Ayşe Anuştekin, "Depremde evlerde hiç kimse kalmadı. Sadece ben çıkmadım. Çünkü çocuğum cihazlara bağlıydı. Onu bırakıp da çıkamazdım zaten. Depremden sonra ablamlara geldik. Gündüz tekrar evde depreme yakalandık. Biz de camiye gittik. Camide 2 saat kalmamız, Fatma Betül'ün bir hafta hastanede kalmasına mal oldu. Çünkü erken enfeksiyon kapabilen çocuklardır. Şuan ablamın evinde kalıyorum. Çünkü evim orta hasarlıdır. O yüzden evde kalamıyoruz. Ben Fatma Betül için sosyal medyadan canlı yayın yapıyorum. Bunu kendi evimde yapmam daha sağlıklıdır. Her ne kadar ablamın evi olsa da olmuyor. Kendi adıma hiçbir şey istemiyorum. Ben ve diğer 2 çocuğum çadırda veya yurtlarda bile yaşarız ama Fatma Betül'ün öyle bir lüksü yok. Çünkü kaldığımız yerin elektriğinin gitmemesi gerekir. Şu an elektrik kesilirse ve gelmeyeceğini öğrenirsem hemen ambulansı arayıp, Fatma Betül'ü yoğun bakıma kaldırmamız gerekecek. Yoksa hayatına mal olabilir. Şu an ablamın evindeyim ama çocukları küçüktür. Ben her ne kadar 'buradaki cihazlara basmayın' desem de cihazların düğmelerine basıyorlar. Eski evimde Fatma Betül'ün odası vardı ve hiç kimse odasına girmiyordu. Kızım 2 kere Covid-19'u ve depremi atlatmış bir bebek. Ben depremde kaybetmediğim kızımı parasızlıktan kaybetmek istemiyorum. Allah rızası için Fatma Betül'e yardım etmelerini istiyorum. Bizim çocuklarımız iyileşmese bile oturmaları, bu cihazlardan ayrılabilmeleri bile bizim için büyük bir mucizedir' diye konuştu.