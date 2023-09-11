2 kilo 448 gram esrarla yakalandı “İçiciyim” dedi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Otogarı'nda otobüs bekleyen kişinin uyuşturucu taşıyacağı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Bölgede önlem alan ekipler, peronda bekleyen şüpheli A.Ö.'yü tespit etti. Yolcu gibi davranıp, şüpheliye yaklaşan polis, A.Ö.'yü yakaladı.
KAHVE PAKETLERİ ARASINDA
Şüphelinin sırt çantasında yapılan aramada, kahve paketlerine yerleştirilmiş 2 kilogram 448 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen A.Ö., ifadesinde, "Çalışmak için şehir dışına gidiyordum. Orada uyuşturucu bulamayacağımı düşünerek, içmek için aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.