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Giriş Tarihi: 11.9.2023 11:06 Son Güncelleme: 11.9.2023 11:21

2 kilo 448 gram esrarla yakalandı “İçiciyim” dedi

Adana’da polis bir uyuşturucu satıcısının çantasından 2 kilo 448 gram esrar ele geçirdi. Yakalanan  zanlı, “İçmek için aldım” diyerek kendisini savundu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
2 kilo 448 gram esrarla yakalandı “İçiciyim” dedi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Otogarı'nda otobüs bekleyen kişinin uyuşturucu taşıyacağı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Bölgede önlem alan ekipler, peronda bekleyen şüpheli A.Ö.'yü tespit etti. Yolcu gibi davranıp, şüpheliye yaklaşan polis, A.Ö.'yü yakaladı.

KAHVE PAKETLERİ ARASINDA

Şüphelinin sırt çantasında yapılan aramada, kahve paketlerine yerleştirilmiş 2 kilogram 448 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen A.Ö., ifadesinde, "Çalışmak için şehir dışına gidiyordum. Orada uyuşturucu bulamayacağımı düşünerek, içmek için aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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2 kilo 448 gram esrarla yakalandı “İçiciyim” dedi
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