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Giriş Tarihi: 22.3.2024 10:57

2 kilograma yakın uyuşturucuyla yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu madde satıcısını iki kilograma yakın uyuşturucu maddeyle yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
2 kilograma yakın uyuşturucuyla yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan H.M. isimli bir kişiyi yakaladı. Adreste yapılan aramalarda bir sahte kimlik, iki ruhsatsız tabanca, dört şarjör, 25 mermi, iki hassas terazi, bir kilo 767 gram Eroin maddesi, 152 gram Metamfetamin maddesi, 12 gram Kokain maddesi, iki gram esrar maddesi, dokuz uyuşturucu hap olmak üzere toplamda bir kilo 939 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Üç farklı suç dosyasından arandığı ve bir yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Evrakta Sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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2 kilograma yakın uyuşturucuyla yakaladılar
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