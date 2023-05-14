2 kişi baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti

Niğde'nin Ağcaşar Köyü'nde yaşayan 2 genç dün saat 14:00 sıralarında yakın olan Aksaray'ın Sofular Köyü'ndeki sulama barajına pikniğe gittiler. Pikniğin ardından Sofular Barajı'na yüzmek için giren iki gencin suda çırpındıklarını ve gözden kaybolduğunu gören vatandaşlar yetkililere haber verdiler.

Yaşar Yıldız

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sulama barajında boğularak hayatlarını kaybeden Yaşar Yıldız (18) ve Yunus Arslanbay'ın (16) cenazesi otopsi için Aksaray 'ın Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yunus Aslanbay