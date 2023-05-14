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Giriş Tarihi: 14.5.2023 20:03 Son Güncelleme: 14.5.2023 20:45

2 kişi baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti

Aksaray'ın Sofular beldesinde bulunan sulama barajının bulunduğu bölgeye pikniğe giden 2 genç boğularak hayatını kaybetti

Hayrettin YENEL
2 kişi baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti

Niğde'nin Ağcaşar Köyü'nde yaşayan 2 genç dün saat 14:00 sıralarında yakın olan Aksaray'ın Sofular Köyü'ndeki sulama barajına pikniğe gittiler. Pikniğin ardından Sofular Barajı'na yüzmek için giren iki gencin suda çırpındıklarını ve gözden kaybolduğunu gören vatandaşlar yetkililere haber verdiler.

Yaşar Yıldız

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sulama barajında boğularak hayatlarını kaybeden Yaşar Yıldız (18) ve Yunus Arslanbay'ın (16) cenazesi otopsi için Aksaray 'ın Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yunus Aslanbay

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