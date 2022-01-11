2 kişinin bıçaklandığı olayda zanlı adliyeye sevk edildi

İzmit İlçesi Alemdar Caddesinde 9 Ocak günü meydana gelen olayda İddiaya göre, Ş.A. ve E.E. adlı iki genç, tartıştıkları bir kişi tarafından bıçaklandı.

Olaya karışanlar bölgeden uzaklaşırken, yere yığılan yaralıları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ş.A. ve E.E., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan gençlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen T.M.D kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Zanlı, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.