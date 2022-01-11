Haberler Yaşam Haberleri 2 kişinin bıçaklandığı olayda zanlı adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 11.1.2022 14:28 Son Güncelleme: 11.1.2022 14:30

2 kişinin bıçaklandığı olayda zanlı adliyeye sevk edildi

ABBAS ÇAKAR
2 kişinin bıçaklandığı olayda zanlı adliyeye sevk edildi

Kocaeli İzmit İlçesi Alemdar Caddesi üzerinde, Pazar günü meydana gelen 2 kişinin bıçaklanma olayı ile ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmit İlçesi Alemdar Caddesinde 9 Ocak günü meydana gelen olayda İddiaya göre, Ş.A. ve E.E. adlı iki genç, tartıştıkları bir kişi tarafından bıçaklandı.

Olaya karışanlar bölgeden uzaklaşırken, yere yığılan yaralıları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ş.A. ve E.E., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan gençlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen T.M.D kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Zanlı, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Ahmet Çalık'tan spor dünyasını yıkan haber...
2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
SON DAKİKA | 2022 SGK ödenek ve primleri belli oldu: İşte yeni ücretler
Akdeniz'de son dakika 6,4 büyüklüğünde deprem! Deprem Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi
Şehit ailelerinden HDP'li Semra Güzel tepkisi! Milletin Meclis’inde terörist istemiyoruz
SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni döviz ve altın adımı! Kapsam genişledi...
Altın fiyatları Fed darbesi yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yargıda hesap verecek
Son dakika: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi kabul edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
2 kişinin bıçaklandığı olayda zanlı adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA