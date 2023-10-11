2 kişinin öldüğü bardaki yangını işletme sahibi ile tartışan sevgilisi çıkarmış





POLİSE GİDİP, İTİRAF ETTİ

Önceki gün emniyete giden Esra Başkaya, olayla ilgili ifade verdi. Bendeş'in erkek arkadaşı olduğunu, sürekli kavga ettiklerini belirten Başkaya, olay günü de tartışınca çantasından çıkardığı çakmakla bir bezi tutuşturup, pencereden içeriye atarak yangın çıkardığını söylediği öğrenildi. Bir süre bekleyip, yangının dükkanı sardığını görünce olay yerinden kaçtığını ancak aradan geçen zamanın ardından pişmanlık duyup, teslim olduğunu söylediği kaydedildi. Başkaya itirafın ardından ise yalan söylediğini, yangını kendisinin başlatmadığını anlattı. Başkaya, sevk edildiği adliyede tutuklandı.