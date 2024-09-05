2 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı: Çalışana uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı!

Kan donduran olay, Halfeti ilçesine bağlı kırsal Dergili Mahallesi'ndeki bir fıstık işletmesinde yaşandı. 60 yaşındaki Gafari Çolak, henüz bilinmeyen bir nedenle fıstık işletmesine giderek elindeki uzun namlulu silahla 55 yaşındaki Nuh Kartal'a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Kartal, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından Çolak, evine dönerek eşi 59 yaşındaki Gülizar Çolak ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini de silahla öldürerek ikinci cinayeti işledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Nuh Kartal'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Gülizar Çolak ise kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Olay anına ait kamera görüntüleri, saldırının vahametini gözler önüne sererken, Gafari Çolak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.