2 kişinin öldüğü Taşaoluk Apartmanı soruşturması tamamlandı: 10 sanık hakkında 2 yıldan 22,5 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi

Merkez Selçuklu ilçesindeki Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan 7 dükkan ve 14 dairenin bulunduğu Taşoluk Apartmanı geçtiğimiz 24 Ocak akşamı büyük bir gürültüyle çökerek yerle bir oldu. Enkaz altında kalan Suriyeli aileden Ammuna Jethan (19) ve eşi Turki Jethan (23) hayatını kaybetti, 3 kişide ekipler tarafından sağ olarak kurtarılmıştı.

KALİTESİZ MALZEME ÇÖKMEYE NEDEN OLDU

Bilirkişi raporunda Taşoluk Apartmanının çökmesinde birçok ihmalin olduğu, çökme nedeni olarakta imalattan kaynaklanan kusur ve ihmaller, projelendirmeden kaynaklanan kusur ve ihmaller, projelendirme dışında yapılan imalat ve tadilatlar ve imalat ve projelere göre yerinde imalatların yeterince kontrol edilmesinden kaynaklanan ihmaller olduğu belirtildi. Raporda ayrıca yapılan analizler sonucunda binanın asıl yıkılma sebebinin taşıyıcı duvarlarda kullanılan düşük dayanımlı, boşluk oranı çok yüksek tuğla kullanımından kaynaklandığı belirtildi.

10 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılı olayla ilgili 5'i tutuklu 10 sanık hakkında soruşturmasını tamamladı. Tutuklu sanıklardan binanın müteahhidi Adnan Taşoluk (55) ile Kazım Fünlü (45), Volkan Demiröz (50) ve Tuncer Dazkırlı (43) hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar, diğer tutuklu sanık Kemal Öztürk (43) ile tutuksuz yargılanan Hakkı İnlidere (63), Mehmet Parla (65), İsmail Hakkı Eltaş (67), Mustafa Canlı (71) ve Müjgan Dündar (64) hakkında ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla hapis cezası talep edildi. İddianame Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

DUVAR KIRIP KAPI AÇMIŞLAR

İddianamede şu ifadelere yer verildi: "Kazım Fünlü tarafından toplam 4 adet dükkanda belediyeden tadilat izni alınmadan tadilat işlemlerine başlanıldığı, şüphelilerden Mehmet Parla'ya ait dükkanlardan ikisinde daha önce şüphelilerden Kemal Öztürk'ün kiracı olarak bulunduğu, Öztürk'ün bu esnada iki dükkan arasında geçişi sağlamak için kapı açtığı, Kazım Fünlü'nün kiraladığı iş yerlerinde tadilat yaparken 2 adet dükkan arasında geçişi sağlamak için kapı açtıkları, bahse konu yıkılan binanın yığma bina olduğu, binada taşıyıcı sistem olarak kolon ve kirişlerin bulunmadığı, binanın ağırlığının duvarlar üzerinde olduğu, bir nevi bina duvarlarının kolon ve kiriş vazifesi gördüğü, tadilat esnasında dükkanların ön demir kapılarının sökmelerini ve iki dükkan arasında duvar kırarak kapı açmalarının binanın taşıyıcı sistemine zarar verdiğinin değerlendirildiği belirtildi."