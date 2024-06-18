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Giriş Tarihi: 18.6.2024

2 kişinin ölümüne neden olmuştu! ‘Şımarık’ cani, tüm kuralları hiçe saymış

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
2 kişinin ölümüne neden olmuştu! ‘Şımarık’ cani, tüm kuralları hiçe saymış
İstanbul'da geçtiğimiz yıl ağustos ayında, motosikletine çarparak Murat Vermez (24) ve Nazlıcan Yolcu'nun (20) ölümüne sebep olan Osman Berkant Keskin'e (20) verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen gerekçeli kararda, kazanın meydana geldiği yolun diğer araçların da geçiş yaptığı trafiğe açık alan olduğu, virajlı bir yol olduğu, sanık Keskin'in araçların sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmek yasak olmasına rağmen bu kuralı çiğnediğine dikkat çekildi.



"Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genel itibarıyla şımarık yapım var, şaka yapıyordum" şeklinde ifade veren Keskin'in, önünde aynı yön ve şeritte ilerleyen motosiklete tehlike arz eder şekilde akrobatik tarzda, sağ-sol manevralar yaparak yaklaştığı hatırlatıldı.
Keskin'in devamında da trafik kurallarına aykırı bir şekilde sağdan ve yakın mesafeden geçmeye çalıştığı, bu nedenle motosiklete çarptığı vurgulandı. Bu nedenle Keskin'in olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile 'asli kusurlu', Vermez'in ise 'kusursuz' olduğu ifade edildi.
Keskin, Vermez'in kullandığı motora çarpmış, sürücü Vermez ve arkasında oturan Nazlıcan Yolcu'nun ölümüne neden olmuştu.
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2 kişinin ölümüne neden olmuştu! ‘Şımarık’ cani, tüm kuralları hiçe saymış
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