2 kişinin vurulduğu saldırıda flaş! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Olay, 30 Eylül'de saat 20.30 sıralarında Uzun Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Karadeniz, iş yerinin önünde duran Uğur Çakır'a tabanca ile ateş etti. Çakır bacağından yaralanırken, seken kurşunlardan biri, Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü Tarsundağı Orman İşletme Şefi Orman Mühendisi Onur Mert'in yüzüne isabet etti. Çakır ve Mert, kanlar içinde yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Trabzon'a gezmek için gelen Onur Mert'in vurulduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sokakta yürüyen Mert'in bir anda yüzünü tutarak yığıldığı, silah sesleri üzerine kalabalığın sokakta panikle kaçıştığı anlar yer aldı. Öte yandan Gökhan Karadeniz'in Uğur Çakır'a ateş ettiği anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde; şüphelinin belinden çıkardığı tabanca ile Çakır'ın ayağına doğru ateş ettiği, ardından ise kaçtığı görülüyor. Kaçan Gökhan Karadeniz, polisin takibi sonucu silahıyla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadeniz, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.