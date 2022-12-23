2 kişinin yanarak can verdiği kazada kamyon şoförüne 6 yıl hapis

Kayseri Kuzey Çevre Yolunda 29 Temmuz'da meydana gelen olayda, kamyonuyla seyreden İbrahim S, direksiyon hâkimiyetini kaybederek önünde seyreden Hamit Bulut idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu otomobilin LPG tankı alev aldı. Kısa sürede hem otomobili hem de kamyonu saran alevlerden kamyon şoförü kurtulurken otomobilde bulunan Hamit Bulut ve Nimet Karaca yanarak feci şekilde can verdi. Olaydan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen kamyon şoförü İbrahim S'nin yargılanmasına Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Mahkemedeki karar duruşmasında kendisini de yoldan geçen sürücülerin kurtardığını belirten İbrahim S; "Yaşanan olay nedeniyle çok üzgünüm. Beni de zaten yoldan geçenler kurtardı. Onları kurtarmak için elimden geleni yaptım ama alevler aracı tamamen sarmıştı. Orada bende ölebilirdim" dedi. Sanık hakkındaki kararını açıklayan mahkeme heyeti, İbrahim S'yi taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıl 15 gün hapis cezasına mahkum ederek ehliyetine 1 yıl el konulmasına karar verdi.