2 kişiyi öldürüp kuyuya atan katil 12 yıl sonra İzmir’de yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2011'de Gökhan Ekmekçi ve Tarık Germez isimli iki gencin kuyuda cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Yürütülen soruşturma sonucu açılan davada, bazı sanıklar hapis cezasına çarptırılırken, 1 yıl kadar tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan, hakkında iki ayrı cinayetten toplam 20 yıl hapis cezasına hükmedilen Hüseyin Acar'a ulaşılamamıştı. Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Hüseyin Acar'ın İzmir'de olduğu tespit edildi.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aydın İstihbarat Şube Müdürlüğü, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ve İzmir Cinayet Büro Amirliği'nin çalışmalarıyla firari şüpheli İzmir'de yakalandı. Gözaltına alınan Acar'ın Aydın Ağır Ceza İlamat Masasınca Gökhan Ekmekçi'yi 'Kasten Öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Hüseyin Acar sevk edildiği Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince Tarık Germez'i 'Kasten Öldürme' suçundan ve Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'Silahlı Yağma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.