2 köpeği öldüren sanıktan avukatlara tehdit: Sizi de öldürürüm

Ankara Mamak Türközü Mahallesi'nde yalayan Hanifi Karataş, evinin çatısında 2 farklı köpeği silahla vurarak öldürdü. Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Karataş ve avukatı ile Ankara Barosu Hayvan Hakları Derneği avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında evinin çatısında 2 farklı köpeği silahla vurarak öldürdüğünü, bu durumu beyanında ikrar ettiğini, eyleminin sabit olduğunu bu nedenle 'Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Bu sırada mahkemede Karataş, Hayvan Hakları Merkezi avukatlarına "Umarım siz de benim durumumda kalırsınız hayvan hakları savunucuları" dedi. Karataş'ın söylemleri üzerine mahkemeye ara verildi.

TEHDİT ETTİ

Karataş, celse arasında avukatlara tehdit etmeye devam ederek, "Tepemi attırmayın, sizi de öldürürüm" dedi. Söz konusu ifadelerin ardından tutanak tutulurken, Karataş son sözünde köpeklerin kendisine saldırdığını bu nedenle öldürdüğünü söyledi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan hakim, Karataş'a 'Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.