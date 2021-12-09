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Giriş Tarihi: 9.12.2021 10:25 Son Güncelleme: 9.12.2021 10:59

2 kişiyi öldüren çocuk katil dolapta yakalandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
2 kişiyi öldüren çocuk katil dolapta yakalandı

Adana’da husumetli olduğu 2 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen 15 yaşındaki Y.D., gizlendiği çiftlik evinde yakalandı. Katil zanlısının polisten saklanmak için dolaba girdiği ortaya çıktı.

Adana'da husumetli olduğu 14 yaşındaki Abdülsamet Çiftsüren ile 21 yaşındaki Yusuf Çiftsürer'i silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen 15 yaşındaki Y.D., çiftlik evinde polisten saklanmak için girdiği dolap içinde yakalandı. Katil zanlısı Y.D., ve kaçmasına yardımcı olan kuzeni 17 yaşındaki İ.M.D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

MOTOSİKLET ÜZERİNDE İNFAZ
Çifte cinayet 1 Aralık akşamı merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Fırıncıda çırak olarak çalışan Abdülsamet Çiftsüren kendisini almaya gelen kuzeni Yusuf Çiftsürer'in motosikletinin arkasına bindi. Harekete eden iki gencin yanına yaklaşan motosikletli 2 şüpheliden arkada oturan kişi silahla 2 el ateş ederek kaçtı. Abdülsamet Çiftsüren göğsünden Yusuf Çiftsürer'de başından vurularak yaşamını yitirdi. Cinayete kurban giden 2 gencin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İYİ SİLAH KULLANMA AYRINTISI
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çiftçe cinayeti aydınlatmak için kolları sıvadı. Motosikletle hareket halindeyken sadece 2 el ateş ederek ıskalamadan 2 kişiyi vurabilecek kadar iyi silah kullanan kişileri araştıran polis, mahallede ulaştığı isimleri mercek altına aldı. Cinayet dedektifleri, incelediği kişiler arasındaki 15 yaşındaki Y.D.'nin tabanca kullanımında iyi olduğunu ve cinayetten 2 ay önce öldürülen Abdülsamet Çiftsüren ile kavga ettiği bu kavgada Çiftsüren'in silahla Y.D.'ye ateş ettiğini ayrıntısına ulaştı.

DOLAPTA YAKALANDI
O silahlı kavgada şans eseri yara almadan kurtaran Y.D. ile Abdülsamet Çiftsüren arasında husumet bulunduğu ortaya çıktı. Polis, katil zanlısı olarak Y.D.'nin peşine düştü. Yapılan araştırmada Y.D. ve motosikleti kullanarak kaçmasına yardımcı olan kuzeni İ.M.D.'nin merkez Sarıçam ilçesinde bir çiftlik evinde gizlendiğini tespit etti. Çiftlik evine operasyon düzenlendi. Polislerin şok baskın yaptığını fark eden Y.D., evdeki dolap içine saklandı. Ekipler, katil zanlısı Y.D.'yi dolaptan çıkararak gözaltına aldı. Emniyete getirilen Y.D. ile İ.M.D. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Zanlılar tutuklandı.

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2 kişiyi öldüren çocuk katil dolapta yakalandı
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