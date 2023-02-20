2 milyarlık dev proje kendini göstermeye başladı!

Toplam 2 milyar TL'yi bulan projenin Büyükşehir Belediyesine düşen 750 milyonluk kısmı için geçtiğimiz yıl yapılan ihaleyi 714 milyon 950 bin TL'lik teklifiyle Atlas Maden Ürünleri Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Aralık ayında yer teslimi yapılan ve 5 yıl içerisinde hedeflenen projeyi bitirmesi beklenen firma çalışmalara başladı.

İzmit Körfezi'nde ki dip çamuru temizleme projesi iki etaptan oluşacak. 2 milyar TL değerindeki projenin ilk etabında doğu baseninde yer alan 1 milyon 225 bin metrekare alanda temizlik çalışması için körfeze çamur tahliye boruları döşendi. İlk etapta toplam 9 milyon 462 bin 445 metreküp çamurun çıkarılması planlanıyor.

650 GÜNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Proje kapsamında çamur iki gemi ile dipten borularla çıkarılacak ve İzmit ilçesinde yer alan Atletizm Pisti'nin arkasına kurulan susuzlaştırma tesisine taşınacak. Dip Çamuru Temizleme, Susuzlaştırma ve Bertarafı projesinin 650 günde tamamlanması planlanıyor.

DEPOLAMA ALANINA TAŞINACAK

Projede kullanılacak olan büyük gemi 2 metreden fazla derinlikte, küçük gemi ise kıyada iki metreden daha az derin olan noktalardan dip çamurunu çıkartacak. Gemilerin çıkardığı çamur borularla İzmit Atletizm Pisti'nin arkasında karada kurulacak susuzlaştırma tesisine gönderilecek. Çamurun belli kimyasallardan geçmesi için dozajlama ünitesi yapacak. Susuzlaştırılan çamurlar yüklenici firma tarafından Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen ve alandan 30 kilometre uzakta olan depolama alanına taşınacak.