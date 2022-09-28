2 milyon 450 bin TL’lik  cep telefonu çaldılar!

Kocaeli Çayırova İlçesinde 25 Eylül 2022 günü meydana gelen olayda, bir iş yerine giren hırsızlar, piyasa değeri 2 milyon 450 bin TL olan 119 cep telefonunu çaldı. Olayla ilgili olarak çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen M.F.Y, R.K., M.T. ve F.A'yı önceki gün Körfez İlçesinde düzenledikleri operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca yapılan çalışmada, şüphelilerin düşük fiyata sattığı 119 cep telefonu İstanbul ilinde, düşük fiyata alıcı bulmak için beklettiği 100 cep telefonu ise satılamadan Kocaeli'nde ele geçirildi. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen 4 zanlıda tutuklanarak cezaevine gönderildi.